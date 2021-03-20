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Türkiye genelinde Şubat ayında 81 bin 222 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 azalarak 81 bin 222 oldu. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 929 konut satışı ve yüzde 19,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 7 bin 757 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 4 bin 659 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 27 konut ile Bayburt, 31 konut ile Ardahan ve 34 konut ile Tunceli oldu. TUİK verilerine göre, Balıkesir’de 2021 Şubat ayında bin 731, Çanakkale’de 2021 Şubat ayında 732 konut satıldı. Balıkesir’de en yüksek konut satışı 565 ile Edremit ilçesinde gerçekleşti.

BALIKESİR 20.03.2021, 09:17 20.03.2021, 09:39
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Türkiye genelinde Şubat ayında 81 bin 222 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 azalarak 81 bin 222 oldu. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 929 konut satışı ve yüzde 19,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 7 bin 757 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 4 bin 659 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 27 konut ile Bayburt, 31 konut ile Ardahan ve 34 konut ile Tunceli oldu. TUİK verilerine göre, Balıkesir’de 2021 Şubat ayında bin 731, Çanakkale’de 2021 Şubat ayında 732 konut satıldı. Balıkesir’de en yüksek konut satışı 565 ile Edremit ilçesinde gerçekleşti.

Türkiye genelinde Şubat ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,5 azalış göstererek 14 bin 669 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 3 bin 174 konut satışı ve yüzde 21,6 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu iller 1’er konut ile Bayburt ve Hakkari oldu. Ardahan ilinde ise ipotekli konut satışı gerçekleşmedi.

Balıkesir’de 2021 Şubat ayında bin 731, Çanakkale’de 2021 Şubat ayında 732 konut satıldı. Balıkesir ilinde 565 konut satışı ile Edremit ilçesi birinci olurken, Bandırma ilçesinde 210, Karesi ilçesinde 162, Altıeylül ilçesinde ise 139 konut satışı yapıldı.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,7 azalarak 24 bin 737 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,5 oldu. İlk satışlarda İstanbul 4 bin 510 konut satışı ve yüzde 18,2 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u bin 716 konut satışı ile Ankara ve bin 335 konut satışı ile İzmir izledi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,7 azalış göstererek 56 bin 485 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 11 bin 419 konut satışı ve yüzde 20,2 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 71,7 oldu. Ankara 6 bin 41 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara’yı 3 bin 324 konut satışı ile İzmir izledi.

Ocak-Şubat döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,7 azalışla 151 bin 809 olarak gerçekleşirken ipotekli konut satışı yüzde 70,5 azalışla 25 bin 401, diğer satış türleri ise yüzde 13,7 azalışla 126 bin 408 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 35,9 azalışla 47 bin 5, ikinci el konut satışları ise yüzde 34,1 azalışla 104 bin 804 olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 azalarak 2 bin 964 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Şubat ayında ilk sırayı bin 525 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 533 konut satışı ile Antalya, 211 konut satışı ile Ankara, 138 konut satışı ile Mersin ve 64 konut satışı ile Samsun izledi.

Şubat ayında İran vatandaşları Türkiye’den 477 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 432 konut ile Irak, 259 konut ile Rusya Federasyonu, 230 konut ile Afganistan ve 119 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi.
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