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Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi 48 çocuğu sevindirdi

Türkiye Diyanet Vakfı Manyas Şubesi tarafındanihtiyaç sahibi 48 çocuğu sevindirildi.

BALIKESİR 01.06.2021, 18:22
Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi 48 çocuğu sevindirdi

Türkiye Diyanet Vakfı Manyas Şubesi tarafındanihtiyaç sahibi 48 çocuğu sevindirildi.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen kampanya sonrası toplanan bağışlarla ilçedeki ihtiyaç sahibi kişilere giyim ve nakdî yardım yapıldı. Tespit edilen kişiler arasında 36 ihtiyaç sahibi çocuğu giyim ve 12 öğrenciye de Diyanet Vakfı Manyas Şubesi tarafından yardım yapıldı. Vakıf Şube Başkanı ve Müftü Ahmet Altacı, önümüzdeki kurban bayramında Manyaslı hayırseverlerden Türkiye Diyanet Vakfı Manyas Şubesi olarak kurbanlarına talip olduklarını söyledi.
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