Türk süsleme ve geleneksel el sanatları kursu sona erdi

Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün düzenlediği Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları kursuna katılan ve sınavda başarılı olan kursiyerler Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan “Usta Öğretici Belgesi” almaya hak kazandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan Yaygın Kültürel Eğitim Faaliyetleri Planı dahilinde; “Geleneksel El Sanatları” ve “Geleneksel Türk Süsleme Sanatları” alanında yapılan eserleri tanıtarak unutulmaya başlayan el sanatlarını yaşatmak, tahribini ve yok olmasını önlemek, tanıtımını yaparak aslına uygun olarak yeni elamanlar ve ustalar yetiştirerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacı ile 2022 yılı içinde açılan geleneksel “Keçe Aksesuarları Yapımı Kursu” ile “Balıkesir Pullusu Kursu” tamamlandı.

Balıkesir’in unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Balıkesir Pullusu işleme teknikleri ile “Manav Pullusu”, “Minyatür Kaftan”, “Abiye” “Fortföy”, “Çanta”, “Keseler”, Minyatür Saz Kaftanı”, “Kına Örtüsü”, “Antika Gelinlik”, “Takı”, “Tepsi”, “Kaftan” gibi çeşitli ürünler şekillendirilerek 13 ürün elde edildi. Ayrıca, Keçe Aksesuarı Kursunda şapkaya, atkıdan eldivene, kolyeden, küpeye kemerden, çantaya ev aksesuarına ve hayal edilebilecek daha pek çok ürün farklı objeye dönüşebilmektedir. Balıkesir’in kültürel bir değeri olan Keçe maharetli kursiyerlerin elinde zeytinyağlı sabun ve ılık su ile doku haline getirilmiş şapka, şal, halı, ceket, yelek, abajur, çizme, patik gibi 21 çeşit ürün yapılarak Balıkesir’e kazandırıldı.

Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün yetki ve sorumluluğunda sürdürülen Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları kurslarından olan “Keçe Aksesuarları Yapımı Kursu” “Balıkesir Pullusu Kursu” Kurs Sonu Sınavları İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Mazak Başkanlığında, Kurs Yöneticisi Folklor Araştırmacısı S. Ebru Ekici, Altıeylül Halk Eğitim Merkezi Müdürü Filiz Çelik, Bandırma İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cüneyt Taşkın ile Kurs Eğiticisi Hülya Görmezoğlu, Nurhan Sökmen ve Aişe Mübecel Bolat tarafından yapıldı. Kursa katılan ve sınavda başarılı olan kursiyerler Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan “Usta Öğretici Belgesi” almaya hak kazandı.