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Türk Eğitim-Sen Balıkesir 2 No’lu Şubesi’nde genel kurul heyecanı

Edremit Körfezinde faaliyet gösteren tüm sendikalar içinde şube olma özelliği gösteren tek sendika olan Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Eğitim-Sen’in Balıkesir 2 No’lu Şubesinin 7.Olağan Genel Kurulu yapıldı. 110 delegeli genel kurula yüksek katılım dikkat çekerken genel kurul sürecinin sonucunda mevcut başkan Zafer Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri güven tazeledi.

BALIKESİR 15.11.2021, 16:48
Türk Eğitim-Sen Balıkesir 2 No’lu Şubesi’nde genel kurul heyecanı

Edremit Körfezinde faaliyet gösteren tüm sendikalar içinde şube olma özelliği gösteren tek sendika olan Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Eğitim-Sen’in Balıkesir 2 No’lu Şubesinin 7.Olağan Genel Kurulu yapıldı. 110 delegeli genel kurula yüksek katılım dikkat çekerken genel kurul sürecinin sonucunda mevcut başkan Zafer Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri güven tazeledi.

Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde yapılan genel kurula, Türkiye Kamu-Sen Balıkesir temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Balıkesir 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Baki, Milliyetçi Hareket Partisi Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen, Edremit Ülkü Ocağı Başkanı Gökhan Takyesizoğlu, TÜRKAV Edremit Temsilcisi Nahit Deniz ve belediye meclis üyeleri ve Türk Eğitim-Sen Balıkesir 2 No’lu Şubesinin kurucu başkanı Mahmut Çabuk onur konuğu olarak katıldılar.

Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra gelen teklif doğrultusunda oluşan genel kurulun divan başkanlığına Ahmet Baki seçildi.

Genel Kurul’da gündeme dair maddelerin görüşülmesinden önce geçen yıl görevi başındayken aramızdan ayrılan ve şube ile özdeşleşen merhum başkan Süleyman Demir için ihlas-ı şerif okunması sırasında duygu dolu anların yaşandığı gözlendi.

Genel kurula hitaben konuşma yapan Zafer Kahraman, Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan’ın mesajını okudu. Mevcut yönetimin 4 yıllık süre içerisinde yaptığı çalışmaları içeren faaliyet raporunda yer alan mevzuat, sosyal etkinlikler, sendikal hak arama çalışmaları göz doldurucu kabul edilerek oy birliği ile ibra edildi.

Genel kurulun seçim aşamasında başkaca bir teklif olmayınca tek liste halinde seçime gidildi. Seçim sonucunda geçerli oyların tamamının kabul oyunu alan Zafer Kahraman, Emel Günhan, Eyyüp Sabri Yücel, Hasan Emre Altınbaş, İsa Koç, Kazım Koç ve Tolga Arslan’dan oluşan liste 7. yönetim kurulu olarak seçildi.

Başkan Zafer Kahraman teşekkür konuşmasında, “Türk Eğitim Sen, sendikacılığı hakkı tutup kaldırmak olarak görmektedir. Haklının yanında yer almayı güçlünün yanında yer almaya tercih etmektedir. Memur için davamız Türkiye sevdamız şiarı ile yol almaktayız. Günden güne dava arkadaşlarımızın sayısı artmaktadır. Bugün itibarı ile Türkiye genelinde 213000 üyeye sahip olan sendikamız, yetki alanı olan Edremit Körfez bölgesinde 920 üyeye ulaşmıştır. Bizim Türk Eğitim-Sen Balıkesir 2 No’lu Şube olarak Körfez’de bulunan tüm sendikal oluşumlardan farkımız, şube olma yeterliliği nedeni ile karar alma ve eylem yapma yetkimizdir. Şubemize bağlı olarak ayrıca Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık temsilciliklerimiz bulunmaktadır. Davamıza gönül veren, dik duran herkesi Türk Eğitim-Sen çatısı altına bekliyoruz.” dedi.

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