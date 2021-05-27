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Turizmciler vatandaşı Erdek’e tatile davet ediyor

Erdek’in en eski turizmcisi Seçkin Arslan, yeni turizm sezonunda vatandaşları Erdek’te tatil yapmaya davet etti.

BALIKESİR 27.05.2021, 14:17
Turizmciler vatandaşı Erdek’e tatile davet ediyor

Erdek’in en eski turizmcisi Seçkin Arslan, yeni turizm sezonunda vatandaşları Erdek’te tatil yapmaya davet etti.

“Çuğra” bölgesindeki turistik tesis işletmecisi Arslan, Erdek’in “huzur kenti” olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’de, Erdek’ten güzel turizm beldesi yok. Herkesi Erdek’e davet ediyorum” dedi.

Erdek’e, yıllar önce çok sayıda sanatçının geldiğine dikkati çeken Seçkin Arslan, şöyle konuştu: “Erdek’te, Kapıdağ’da bol oksijen var. İlçemiz, granit taşı temelleri üzerinde kurulduğundan deprem riskimiz yok. Tarihi ve arkeolojik değerlerimiz çok fazla. Ancak Erdek olarak reklam yapmakta zayıf kalıyoruz.”
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