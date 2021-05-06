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Turan Mahallesi sulama kanalı hizmete girdi

Balıkesir’in Erdek İlçesi’ne bağlı kırsal Turan Mahallesi’nde, mahalle muhtarlığının organizasyonunda yürütülen çalışmalarla çiftçilere sulama kanalı kazandırıldı.

BALIKESİR 06.05.2021, 16:45
Turan Mahallesi sulama kanalı hizmete girdi

Balıkesir’in Erdek İlçesi’ne bağlı kırsal Turan Mahallesi’nde, mahalle muhtarlığının organizasyonunda yürütülen çalışmalarla çiftçilere sulama kanalı kazandırıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) tarafından, Erdek İlçesi kırsal Turan Mahallesi’ndeki sulama kanalının yapımına destek olmak üzere her biri 5 metre uzunluğunda 50 adet beton kanalet hibesinde bulunuldu.

Kanaletlerin BASKİ tarafından sağlandığı sulama kanalının yapımında, boru ve işçilik giderlerinin muhtarlık tarafından karşılandığını belirten Muhtar Dolan, “Turan Mahallesi’ne kazandırılan sulama kanalının mahalledeki binlerce zeytin ağacı ile tarım alanlarının sulama faaliyetlerinde kullanılmasıyla asıl kazanan çiftçilerimiz olacaktır” dedi.
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