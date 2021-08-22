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Traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

Balıkesir’in Bigadiç İlçesine bağlı Kırca Kırsal Mahallesi’nde meydana gelen kazada bir kişi traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

BALIKESİR 22.08.2021, 17:17
Traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

Balıkesir’in Bigadiç İlçesine bağlı Kırca Kırsal Mahallesi’nde meydana gelen kazada bir kişi traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Bigadiç’in Kırca Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşlarındaki A.A. tarlasına giderken arazide traktörün devrilmesiyle traktörün altında kaldı. Traktör kazasıyla ilgili gelen ihbarı değerlendiren Jandarma güçleri kaza yerinde A.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma açıldığı öğrenildi.

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