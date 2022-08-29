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Traktör kazasında amca yeğen hayatını kaybetti

Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı Sağırlar Mahallesinde meydana gelen traktör kazasında amca yeğen yaşamını yitirdi.

BALIKESİR 29.08.2022, 17:20
Traktör kazasında amca yeğen hayatını kaybetti

Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı Sağırlar Mahallesinde meydana gelen traktör kazasında amca yeğen yaşamını yitirdi.

Sağırlar Mahallesinde tarlada çalışırken kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybeden 42 yaşındaki Salih Çoban ve 11 yaşındaki yeğeni Gizem Selda Çoban hayatını kaybetti. Kazada aynı aileden İ.Ç ve E.Ç’de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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