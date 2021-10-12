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Trafikte pandemi denetimleri sürüyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Covid-19 vakalarındaki artış trafik denetimlerini de beraberinde getirdi. Polis ekipleri araçlarda dezenfektan ve maske kontrolü gerçekleştirdi.

BALIKESİR 12.10.2021, 18:16
Trafikte pandemi denetimleri sürüyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Covid-19 vakalarındaki artış trafik denetimlerini de beraberinde getirdi. Polis ekipleri araçlarda dezenfektan ve maske kontrolü gerçekleştirdi.

Bandırma’da Covid-19 vakalarının artış göstermesi üzerine polis ekipleri kentin işlek caddelerinde denetimlere başladı. Ekipler özellikle ticari araçlarda gerçekleştirdikleri denetimlerde dezenfektan spreyi ve maske bulundurulması ve yolculuk esnasında maske kullanımı konularında sürücülere uyarılarda bulundu. Polis ekipleri ayrıca motorsiklet sürücüleri üzerinde de uygulama gerçekleştirerek kask takmayan ve koruma ekipmanları olmayan motorsiklet sürücülerine uyarılarda bulundu.

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