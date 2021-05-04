banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
ABD'nin ilk Türk polis şefine ırkçı saldırı!
ABD'nin ilk Türk polis şefine ırkçı saldırı!
Sergen Yalçın ile 1+3 sezon daha!
Sergen Yalçın ile 1+3 sezon daha!
Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Tam kapanma sonrasında otomobil fiyatları artacak!
Tam kapanma sonrasında otomobil fiyatları artacak!

Trafik Haftası’nda sürücüler bilgilendirildi

Balıkesir’de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafik haftası dolayısıyla uygulama yaptılar. Tam kapanma nedeniyle araç sürücülerinin izin belgelerini kontrol eden ekipler vatandaşları emniyet kemeri takma konusunda bilgilendirdiler.

BALIKESİR 04.05.2021, 13:17
Trafik Haftası’nda sürücüler bilgilendirildi

Balıkesir’de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafik haftası dolayısıyla uygulama yaptılar. Tam kapanma nedeniyle araç sürücülerinin izin belgelerini kontrol eden ekipler vatandaşları emniyet kemeri takma konusunda bilgilendirdiler.

1-7 Mayıs Trafik Haftası nedeniyle Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri İstasyon kavşağında vatandaşların güven içerisinde yolculuk yapabilmeleri için uyarılarda bulundular.

Trafik kuralları konusunda vatandaşlara bilgiler aktaran polis ekipleri ayrıca vatandaşların sokağa çıkma muafiyetleri olup olmadığını da kontrol etti. Sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyaran ekipler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen “yayalar kırmızı çizgimizdir” mottolu araç kokuları da hediye ederek trafik kurallarının olduğu broşürler dağıtıldı.
Yorumlar (0)
22°
açık