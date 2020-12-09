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Tıra arkadan çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı

BALIKESİR 09.12.2020, 09:47
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Tıra arkadan çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
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Balıkesir’in Susurluk ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı

Balıkesir-Bursa karayolunun Susurluk girişinde bulunan eski dinlenme tesisi yanında meydana gelen trafik kazasında Y.Y. yönetimindeki 45 KC 238 plakalı tıra C.K. yönetimindeki 35 AGA 067 plakalı otomobil arkadan çarparak takla attı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla hafif yaralı olarak araçtan çıktı. Kaza haberi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Susurluk İtfaiye birimi ve 112 acil sağlık servisi takla atan araç içinde bulunan İ.T.’yi ağır yaralı, sürücü C.K.’yı hafif yaralı olarak 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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