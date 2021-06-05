Tıp Fakültesinin ilk doktorları göreve başladı

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi arası gerçekleşen doktorlarla afiliasyon protokolü imzalandı.

Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi konferans salonunda, Başhekim Uzm. Dr. Muzaffer Şenveli hastane diğer idarecileri ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Nurettin Cengiz’in katılımı ile Dahili ve Cerrahi Tıp Anabilim dallarında görev yapacak olan öğretim üyeleri ile tanışma ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

17 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ile işbirliği ve ortak kullanımını içeren afiliasyon protokolünün imzalanmasıyla birlikte, Dahili ve Cerrahi Tıp Anabilim dallarında görev yapacak olan öğretim üyelerimiz; “Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim dalında Prof.Dr.Hayrettin Tekümit ve Dr.Öğr.Üyesi Duygu Durmaz, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalında Doç.Dr.Yakup Baykuş ve Dr.Öğr.Üyesi Rulin Deniz, Genel Cerrahi Anabilim dalında Dr.Öğr.Üyesi Alpaslan Fedayi Çalta, Dr.Öğr.Üyesi Erdem Sarı, Dr.Öğr.Üyesi Tamer Akay kardiyoloji Anabilim dalında Dr.Öğr.ÜyesiAlkame Akgümüş, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalında Dr.Öğr.Üyesi Sefer Üstebay, Tıbbi Genetik Anabilim dalında Dr.Öğr.Üyesi Emre Taşkın , Üroloji Anabilim dalında Dr.Öğr.Üyesi Aykut Başer , Patoloji Anabilim dalında Dr.Öğr.Üyesi Gülden Taşova Yılmaz ve İç hastalıkları Anabilim dalında Dr.Öğr.Üyesi Şirin Akın Sarı ile imzalanan sözleşmeler sonrasında başlayış işlemleri yapılarak, hastanemiz bünyesinde vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı.