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‘Tıngır Mıngır Ülke’ çocuklarla buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, pandemi şartlarına uygun koşullarda, vatandaşları kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturuyor. Her ay en az iki tiyatro oyununu şehre getirecek olan Büyükşehir Belediyesi, Kasım ayında ilk olarak Bursa Devlet Tiyatroları Müdürlüğünün hazırlayıp sahnelediği “Tıngır Mıngır Ülke” isimli çocuk oyunu izleyiciyle buluşturdu.

BALIKESİR 14.11.2021, 19:04
‘Tıngır Mıngır Ülke’ çocuklarla buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, pandemi şartlarına uygun koşullarda, vatandaşları kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturuyor. Her ay en az iki tiyatro oyununu şehre getirecek olan Büyükşehir Belediyesi, Kasım ayında ilk olarak Bursa Devlet Tiyatroları Müdürlüğünün hazırlayıp sahnelediği “Tıngır Mıngır Ülke” isimli çocuk oyunu izleyiciyle buluşturdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü iş birliğinde Balıkesir’de her ay en az iki tiyatro oyunu tiyatroseverlerle buluşacak. Şu ana kadar Devlet Tiyatrolarının; Leyla ile Mecnun, Ayrılık, Profesyonel, Bizim Yunus, Yıldızların Altında, Bir Düş Gibi (Cahide Sonku) ve Ölümcül Oyun isimli oyunlarını izleyiciyle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, okulların ara tatile girmesi ile Kasım ayının ilk oyununu, çocuklara yönelik olarak seçti. Çocuklara ara tatil hediyesi niteliğinde olan Bursa Devlet Tiyatroları Müdürlüğünün hazırlayıp sahnelediği “Tıngır Mıngır Ülke” isimli çocuk oyunu, 14 Kasım Pazar günü saat 11.00 ve 14.00’te iki seans olarak Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde çocuklarla buluştu.

Oyun, çocuklara deprem gerçeğini anlatıyor

Tek perde olarak sahnelen 50 dakikalık oyun ‘deprem’ gerçeğini çocuklara; eğlenceli ve öğretici bir yaklaşımla anlatılıyor. Çocukların sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlediği “Tıngır Mıngır Ülke” adlı çocuk oyunun konusu; tahtını kaybetmek istemeyen bir kralın bilgisizliği ve korkularının gülünçlüğü üstüne kurgulanmış. Oyun; aynı zamanda depremden korunmanın, hatta depremle yaşamaya alışmanın yöntemlerini, çocuğun algı düzeyini gözeterek ortaya koyuyor.

“Profesyonel” 25-26 Kasım’da Balıkesir’de olacak

Kasım ayında izleyici ile buluşacak bir diğer oyunda, İstanbul Devlet Tiyatroları Müdürlüğünün “Profesyonel” isimli; 2010 Afife Tiyatro Ödülleri - Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu: Bülent Emin Yarar, 2010 8.Tiyatro Ödülleri - Yılın Erkek Oyuncusu: Yetkin Dikinciler ve Tiyatro Gazetesi 3. Anadolu Tiyatro Ödülleri: Yılın Özel Ödüllü oyunu olacak. 25-26 Kasım günlerinde iki gün, tek seans olarak Salih Tozan Kültür Merkezi’nde sahnelenecek olan oyunun biletleri; Salih Tozan Kültür Merkezi ile Avlu Kongre ve Kültür Merkezi gişesinde 16 Kasım Salı gününden itibaren satışta olacak. Biletler, sivil vatandaşlar için 18 TL, öğrenciler için 10 TL’den satışa sunuluyor.

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