Son Dakika
TFF 2. Lig: Balıkesispor: 0 - Pazarspor: 2
TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP 33’NCÜ HAFTA KARŞILAŞMASINDA BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR KONUK ETTİĞİ PAZARSPOR’A 2-0 YENİLDİ.
BALIKESİR 19.04.2023, 18:19
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta karşılaşmasında Balıkesirspor konuk ettiği Pazarspor’a 2-0 yenildi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Balıkesirspor Pazarspor’u konuk etti. 17. dakikada Emrullah takımın 1-0 öne geçirirken, 90. dakikada Sercan’ın attığı gole Pazarspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.