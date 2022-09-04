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TFF 2. Lig: Balıkesirspor: 4 - Diyarbekirspor: 2
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta müsabakasında Balıkesirspor, sahasında Diyarbekirspor’u 4-2 yendi.
BALIKESİR 04.09.2022, 22:10
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta müsabakasında Balıkesirspor, sahasında Diyarbekirspor’u 4-2 yendi.
Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda oynanan mücadelede Balıkesirspor 34 ve 54. dakikalarda Berat Aydoğdu, 60 dakikada Hüseyin Karabey ve 76. dakikada İbrahim Halil Çolak’ın ayağından golleri buldu. Diyarbekirspor ise 44 dakikada Onat Kutay Kurt ve 90+1’de Berkay Ceylan’ın attığı golle karşılık verdi.
Müsabaka Balıkesirspor’un 4-2 galibiyeti ile sona erdi.
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