TFF 2. Lig Balıkesirspor: 1 - Kırşehir Futbol Spor Kulübü: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 8. haftasında Balıkesirspor sahasında, Kırşehir Futbol Spor Kulübü’nü 1-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 8. haftasında Balıkesirspor, Kırşehir Futbol Spor Kulübü’nü konuk etti. Rakibini Emirhan Çakır’ın 2. yarıda attığı golle 1-0 mağlup eden Balıkesirspor 5 maç aradan sonra üç puanın sahibi oldu. Bu sonuçla Balıkesirspor puanını 7’ye çıkardı.