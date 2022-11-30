Terzizade Konağı’nda fotoğraf sergisi açıldı

Balıkesir’in Havran ilçesinde öğrencilerin çektiği fotoğraflardan oluşan Çocuk Gözüyle Okulda ve Köyde Yaşam sergi Terzizade Konağında açıldı.

Havran Halil İbrahim Yıldırım Fazlıca İlkokulu öğrencilerinin büyük emek vererek hazırladığı fotoğraflar Havran Terzizade Konağı’nda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Açılış kurdelesini Havran Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy, İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir, Okul Müdürü Mustafa Selçuk ve ilçe protokolünün kestiği “Çocuk Gözüyle Okulda ve Köyde Yaşam” isimli fotoğraf sergisi büyük bir ilgiyle ziyaret edildi.