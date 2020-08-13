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Ters yönden gelen elektrikli bisiklet kazaya neden oldu
TERS YÖNDEN GELEN ELEKTRİKLİ BİSİKLET KAZAYA NEDEN OLDU
BALIKESİR 13.08.2020, 16:31
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Balıkesir’in Erdek ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza Erdek’in en işlek caddesi Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi.
Zübeyde Hanım Caddesinde seyir halinde olan 10 JB 090 plakalı motosiklet ile ters yönden gelen elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen Nadir T. hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi yaralıyı hemen Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırdı. Ayakta tedavisi yapılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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