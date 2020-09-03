Temizlik İşçileri’nden toplu kan bağışı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde temizlik işçileri toplu kan bağışında bulundu.

Bandırma’da Belediye bünyesinde hizmet veren temizlik işçileri Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Kızılay Kan Bağış Aracına giderek toplu kan bağışından bulundu. Yaklaşık 15 kişiden oluşan temizlik işçileri, kan bağışı aracına giderek öncelikle kendilerine verilen bilgi formlarını doldurdu. Ardından yapılan testler sonucunda ikişerli gruplar halinde kan bağış aracına alındılar. Temizlik işçileri kan bağış ekibinin prosedürleri çerçevesinde kan bağışında bulunarak, ülke genelinde azalan kan stoklarına katkıda bulunmuş oldu. Vatandaşlar temizlik işçilerinin yaptıkları bu hareketin takdire değer olduğunu ifade ederek teşekkür ettiler.