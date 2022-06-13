Temiz hava ve suyu resmettiler

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bilinçli su tüketimi ve temiz hava konusunu en iyi resmeden ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerini bisiklet, scooter ve eşofman takımı ile ödüllendirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen “Geleceğimiz Temiz Hava Temiz Su” konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Fırıntaş Kafe’de düzenlenen ödül törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürü Dr. Serpil Kara, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Onur Aydın, öğrenciler ve aileleri katıldı. Davranışsal bağımlılıkla mücadele çerçevesinde öğrencilerin bilinçli su tüketimi ve temiz hava konusunda farkındalık kazanmaları amacıyla başlatılan projede düzenlenen resim yarışmasında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri birbirinden farklı eserler ortaya çıkardı

Toplumda da konu ile ilgili bir farkındalık oluşturulması amacıyla Büyükşehir Belediyesi olarak birçok farklı işler yaptıklarını belirten Başkan Yücel Yılmaz, gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerine destek verdiklerini söyledi. Başkan Yılmaz, “Çocuklarda, sağlık, çevre ve tasarruf açısından havanın ve temiz su kaynaklarının önemi konusunda doğru bilinç oluşturmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Öğrencilerimiz yaptıkları resimler ile temiz hava ve temiz suyun önemini çok güzel vurgulamışlar. Yarışmaya katılan ve yarışmada dereceye giren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

İlkokullar arasında düzenlenen yarışmada; 1. Edremit Mithat Fethi Büyükdalgıç İlkokulu 2-C sınıfından Erdem Gerçek, 2. Bandırma Cumhuriyet İlkokulu 2-D sınıfından Fethi Eren Taşlı, 3. Havran Ali Çetinkaya İlkokulu 3-A sınıfından Ceylin Okur oldu. Ortaokullar arasında düzenlenen yarışmada; 1. İvrindi Korucu Yatılı Bölge Ortaokulu 7 sınıf öğrencisi Emine Gülşah Mumcu, 2. Edremit Mavlana Ortaokulu 5-D sınıfından Ertuğrul Taşer, 3. Ayvalık Cihan Yorgun Ortaokulu 5-E sınıfından Cansu Şimşek oldu.

Liseler arasında düzenlenen yarışmada; 1. İvrindi Şehit Bülent Emen Çpal Lisesi 10-A sınıfından Elif Saran, 2. Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11-B sınıfından Elif Kaygusuz, 3. Altıeylül 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 11-D sınıfından Sena Özçelik oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, dereceye giren öğrencileri bisiklet, scooter ve eşofman takımı ile ödüllendirdi.