Telafi eğitimleri eğlenceli geçiyor

“Telafi Eğitimi” programı kapsamında Altıeylül Burhan Erdayı İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelen İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, okul bahçesinde öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayarak onlarla sohbet etti.

Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren ile birlikte Altıeylül Burhan Erdayı İlkokulu idareci, öğretmen ve öğrencileri ile bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, okulda gerçekleştirilen etkinlikler için idareci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Altıeylül Burhan Erdayı İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelip su tabancalarıyla oyunlarına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “Uzun süren bir pandemi sürecinden sonra okul bahçelerinde öğrencilerimizle bir arada olmak bizler için tarif edilemez bir mutluluk. Bu güzel tabloda emeği olan tüm idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrencilerin çok mutlu olduğunu belirten Yıldız: "5 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında da okullarımızda ’Telafide Ben de Varım’ programını uygulayacağız. Bütün öğrencilerimizi bu sürecin devamında okullarımızda gerçekleştirecek olduğumuz bu güzel etkinliklere katılmaya davet ediyorum" dedi.

Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren telafi programının ayrıntılarına "telafidebendevarim.meb.gov.tr" web adresinden erişilebilecek.

"Fiziksel", "sosyal-duygusal", "akademik gelişim" ve "özel eğitim alanı" olmak üzere 4 ana temaya uygun etkinliklerin uygulanacağı eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen öğrenciler, veli izin belgeleriyle eğitim faaliyetinin açıldığı okula başvurabilecek.

Programa başvuruları kabul edilen öğrenci, öğretmen, velilere kabul edildiklerine dair bilgilendirme, faaliyeti açan okul müdürlükleri tarafından yapılacak.