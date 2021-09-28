Teknofest şampiyonları Edremit’te

Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması/Sağlık ve İlk Yardım Kategorisi’nde şampiyonluk elde eden Edremit 75. Yıl Ortaokulu öğrencileri Hikmet Efe Canikli ve Ceylin Gezer ile danışman öğretmenleri Mehmet Horozoğlu İstanbul’dan Edremit’e geldi.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, şampiyonluk elde eden öğrencileri ve öğretmeni Edremit Havaalanı’nda karşıladı. Kazanılan Türkiye birinciliği için kendilerini kutladı.

Yakup Özbek “Öğrencilerimiz ve öğretmenimiz bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Onların özverili çalışmaları bizler için iftihar vesilesi oldu. Geçtiğimiz yıl Edremit Anadolu Lisemizin yedinciliği sonrası kazanılan bu şampiyonluk doğru yolda ilerlediğimizin bir işaretidir. Bundan sonraki süreçte de ülkemizin istikbali adına fayda getirecek projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Bir kez daha bu başarının altına imza atan 75. Yıl Ortaokulu idarecilerimize, kıymetli öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize teşekkür ederim. Başarılarının devamını dilerim.” dedi.