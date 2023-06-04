Teferic Şenlikleri’nde Suzan Kardeş ve Mesut Ergin’den İzmir Marşı sürprizi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 6. Küçükköy Teferic Şenliği’nde sanatçı Suzan Kardeş ve Belediye Başkanı Mesut Ergin’den İzmir Marşı sürprizi yaşandı.

Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Küçükköy Teferic Şenliği’nde binlerce kişiyi ağırlayan Küçükköy Mahallesi’nin Ağaçaltı Meydanı’nda konser verildi. Konserde Suzan Kardeş binlerce kişiye Rumeli havasını yaşattı. Konser sonunda sahneye çıkıp kendisine bir buket çiçekle teşekkür eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e sürpriz yapan Suzan Kardeş, onunla birlikte İzmir Marşı’nı seslendirdi.

Başkan Ergin’in binlerce vatandaşla birlikte Suzan Kardeş’e eşlik ederek seslendirdiği marş coşkulu alkışlarla karşılık buldu.