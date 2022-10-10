TCDD Emeklileri şehit ve vefat eden arkadaşları için mevlit düzenledi

Balıkesir’de yaşayan TCDD Emeklileri her yıl düzenli olarak yaptıkları görevde şehit olan ve emekli olduktan sonra vefat eden arkadaşları için mevlit düzenledi. Mevlid_i Şerif sonrası pilav, ayran ve höşmerim ikramı yapıldı.

Balıkesir’de TCDD emeklileri görevde şehit olan ve emekli olduktan sonra hayatını kaybeden emeklileri için Altıeylül ilçesinde bulunan Vasıfçınar Caddesinde bulunan TCDD Emeklileri lokalinde önce mevlid-i şerif sonrası mevlide katılan vatandaşlara pilav, ayran ve höşmerim tatlısı ikram ettiler. Mevlit sonrası açıklama yapan Dernek Başkanı Kutbi Çanak, " Her yıl yaptığımız ve son 2-3 yıldır pandemi yasakları nedeni ile yapamadığımız mevlidi bu sene yaptık. TCDD’de çalışırken şehit olan ve emekli olduktan sonra vefat eden arkadaşları için mevlit düzenledik. Mevlide emekli arkadaşlarımız ve halen çalışan arkadaşlarımızda iştirak etti. Mevlidimize katılan arkadaşlarımızdan Allah razı olsun" dedi.