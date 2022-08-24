Tayini çıkan Gönen Emniyet Müdürü Metin Kartal veda etti

Gönen İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne atandı. Yaklaşık bir buçuk yıl önce Gönen’de göreve başlayan Müdür Kartal Gönen’e veda etti.

Görev yaptığı kısa sürede Gönenlilerin sevgisini ve saygısını kazanan İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal’ın ani ayrılışı Gönenlileri üzdü.

Önceki gece gerçekleştirilen veda yemeğine; Gönen İlçe Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, Belediye Başkanı İbrahim Palaz , İlçe Jandarma Komutanı Jand. Kıd. Yüzb. Ethem Gökbuğa, Gönen Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Mutlu, İş insanları Necmettin Memiş, İsmail Acar, Fatih Aker, Zeki Halis Karabulut, Cahit Küçük, Önder Soyubitmez katıldı.

Aslen Malatya’lı olan başarılı Emniyet Müdürü Metin Kartal yemek sonrası yaptığı açıklamada; “Gönen’de kısa bir süre görev yapmamam rağmen çok güzel dostlar ve dostluklar edindim. Gönen’i ve Gönenlileri hiç unutmayacağım. Görev süremde başta Sayın Kaymakamımız Dr. Arslan Yurt olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerine, birlikte görev yaptığım meslektaşlarıma, Yeşil Gönen’imizde yaşayan tüm dostlarıma vermiş oldukları destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan 2.sınıf Emn. müdürü Mehmet Murat Yöndem müdürümüze de yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Yolunuz Burhaniye düşerse her zaman beklerim” dedi.