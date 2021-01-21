Tayfun Canlı’dan Mansur Yavaş’a Ziyaret

Balıkesir’in Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti ve Ankara’ya dikilmesi için Edremit Zeytini ağacı hediye etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı’yı makamında kabul etti. Başkan Yavaş’a Edremitliler’in ve Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın selamlarını ileten Tayfun Canlı, Edremit’tin yöresel ürünlerinden oluşan bir paket ve Edremit Zeytin fidanı takdim etti.

Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı ziyaretin ardından yaptığı açıklamada; “Mansur Başkanıma Edremitli hemşehrilerimizin ve Başkanımızın selamlarını ilettim. Mansur Başkanımız da Edremitlilere çok selamlarını ve saygılarını iletti” dedi.