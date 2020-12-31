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Tayfun Canlı “Müzisyenlerimizin yanındayız!”
Balıkesir’in Edremit ilçesinde Covid-19 salgınından sonra işsiz kalan 108 müzisyene bağış alınan gıda paketleri dağıtıldı.
BALIKESİR 31.12.2020, 12:26
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde Covid-19 salgınından sonra işsiz kalan 108 müzisyene bağış alınan gıda paketleri dağıtıldı.Edremit Kent Konseyi Başkanı Özlem Aytekin, Kent Konseyi Genel Sekreteri Tayfun Canlı yeni kurulan Edremitli Müzisyenler Derneği ile ortaklaşa yapılan çalışmada bağış alınan gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine teslim etti. Ocak, Şubat ve Mart aylarında ise müzisyenler için haftada bir müzik programının planlaması yapıldı. Pandemide işsiz kalan müzisyenlerin mağduriyetinin giderilmesi için çalışmaların devam edeceğini belirten Genel Sekreter Tayfun Canlı, “Belediyemiz ve kent konseyi olarak sıkıntıya düşen Edremitli müzisyen kardeşlerimize sahip çıkıyoruz. 2021’in ilk üç ayında müzisyenlerimiz her hafta birer program yaparak emeğinin karşılığını almaya devam edecek. Maddi ve manevi olarak yanlarındayız yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırmış olacağız.” dedi.
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