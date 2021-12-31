Tayfun Canlı: “Edremitlilerin daha güzel bir kentte mutlu ve huzurlu yaşamaları için çalışıyoruz”

Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından her yılbaşında olduğu gibi bu yıl da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarıyla derlenen takvimler vatandaşlara dağıtıldı.

2021 yılı sonunda yeni yıl için hazırlanan Edremit Belediyesi takvimleri vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı. Yeni yılı karşılamaya hazırlanırken Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün birbirinden farklı fotoğraflarından oluşan 2022 yılı takvimleri Belediye Başkan Vekili Maruf Gündoğdu, Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı ve ekipler tarafından esnafa, vatandaşlara tek tek dağıtıldı.

Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın selamlarını ileterek vatandaşların yeni yılını kutlayan Belediye Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, "Özel Kalem Müdürlüğümüzce hazırlanan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarından oluşan yeni yıl takvimimizi hemşerilerimize takdim ettik. Edremitlilerin daha güzel bir kentte mutlu ve huzurlu yaşamaları için çalışıyoruz. Yeni yıl sevincin ve umudun yılı olsun. Edremitlilere sağlıklı, huzurlu ve neşe dolu bir yıl geçirmelerini diliyoruz" dedi.