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Tatil için turizmciler Balıkesir’i öneriyor

TATİL İÇİN TURİZMCİLER BALIKESİR'İ ÖNERİYOR

BALIKESİR 28.07.2020, 16:22
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Tatil için turizmciler Balıkesir’i öneriyor

Balıkesir, doğal ve tarihi güzelliklerin, tertemiz havanın, sakin sahillerin ve dalış, jeep safari gibi tatilinize keyif katacak farklı deneyimlerin ve eşsiz Ege lezzetlerinin tadını çıkarmanız için sizi bekliyor.

Marmara ve Ege Denizi’ne kıyısı bulunan, Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri olan Balıkesir, kalabalıklardan uzak, huzurlu ve keyif dolu bir tatil arayanların tercihi oluyor. Tarihi ve doğal güzellikleriyle adeta insanı büyüleyen Balıkesir, tertemiz havasıyla Kaz Dağları ve masmavi deniziyle herkesi tatile çağırıyor. Balıkesir’de gezip görülecek çok yer, yapılabilecek birçok etkinlik bulunuyor. Bu etkinliklerin başında safari turu geliyor. Deniz seviyesinden tam bin 774 metre yükseklikteki Kaz Dağları’nda arazi araçlarıyla safari turları düzenleniyor. Akçay, Altınoluk, Ayvalık, Edremit gibi noktalarda başlayan ve rehberler eşliğinde düzenlenen safari turlarına katılanlar doğal güzelliklerin ve temiz havanın tadını çıkarıyor. Turlar sırasında Hasan Boğuldu ve Sütüven Şelalesi, Tahtakuşlar Etnografya Müzesi gibi birçok noktayı da görme imkanı bulunuyor.

Su altını keşfe çıkın

Balıkesir’de sadece yüzmekle kalmak istemeyenler, su altını da keşfe çıkabiliyor. Berrak sularındaki zengin flora ve faunasıyla balıkadamların en çok tercih ettiği bölgelerin başında 22 adacıktan oluşan Ayvalık geliyor. Meline Adası, İncirli Ada, Kız Adası, Güne Adası, Kara Ada ve Batık Sığlığı en çok tercih edilen dalış bölgeleri arasında yer alıyor. Ayvalık’ta ki Deli Mehmet, Kerbela ve Ezher Bey resiflerinde kırmızı mercanları, karagöz sürülerini, mığrı, müren, böcek, gelincik balığı, orfoz ve ahtapotları görmek mümkün oluyor. Ayrıca Balıkesir’de Akçay, Altınoluk, Ören ve Erdek kıyılarında dalış yapılabiliyor.

Gürültüden uzakta, doğa ile baş başa bir tatil

Balıkesir’in muhteşem doğası kamp için de cazip bir alternatif oluşturuyor. Balıkesir’de yeşilin ve mavinin buluştuğu, gürültüden ve kalabalıktan uzak 50’yi aşkın kamp alanı bulunuyor. Birçoğu ücretsiz olan bu kamp alanlarında denize girilebilir alanlar, yürüyüş parkurları yer alırken bazı kamp alanlarında duş, tuvalet, elektrik gibi imkanlar da mevcut. Çadırda kalmak istemeyenler için bungalov ya da karavanda konaklama olanağının da bulunduğu kamplarda, dağcılık ve trekking gibi ekstrem sporlar yapmak da mümkün.

Hem kaplıca kürü hem deniz tatili yapılıyor

Geçen yıl Sağlık ve Esenlik Turizmi teması ile gerçekleştirilen Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında Avrupa’nın seçkin destinasyonları arasında yerin alan Balıkesir, şifalı sularıyla sağlık ve termal turizmine de ev sahipliği yapıyor. Edremit, Gönen gibi birçok ilçede bulunan termal tesisler, kaplıca küründen faydalanırken aynı zamanda dinlenip eğlenmek isteyenlere de hitap ediyor. İçeriğindeki bileşimler, mineraller ve tuz açısından zengin, farklı sıcaklık değerlerine sahip Balıkesir kaplıcalarının bazıları banyo tedavisi bazıları ise içme kürleri için kullanıyor. Balıkesir’in uygun iklim koşulları da uzun bir kür mevsimi olanağı sunuyor. Uzmanlar, romatizma, nevralji ve diyabetli hastalar için yaz ayları; mide bağırsak, karaciğer ve sinir hastalıkları için ilkbahar ve sonbahar, kadın ve deri hastalıkları için her mevsimin kaplıca kürleri için uygun olduğunun altını çiziyor.

En güzel lezzetlerin tadı Balıkesir’de

Balıkesir lezzet tutkunlarının da uğrak noktası oluyor. Tatil için Balıkesir’i seçenler Susurluk ayranı ve tostu gibi yol üstü lezzetlerle henüz tatil yolundayken Balıkesir’in zengin mutfak kültürüyle tanışmaya başlıyor. Askalubrus, mürdük aşı, sarmaşık, börülce ekşilemesi, acı filiz kavurması, lor tatlısı, Girit lokumu, kabak çiçeği dolması, rabisa, şevketi bostan, sarımsaklı bulgur, saçaklı mantı, papalina, Balıkesir kaymaklısı, sakızlı dondurma gibi onlarca lezzet, çeşit çeşit zeytinyağlılar ve balıklar sizi Balıkesir’de bekliyor. Balıkesir’in coğrafi işaretli lezzetlerinden kuzu etiyle hazırlanan sura yemeği de mutlaka tadılması gereken lezzetler arasında yer alıyor. Balıkesir’in adeta kendinizi evinizde hissedeceğiniz yüksek hizmet kalitesine sahip butik otellerinde konaklarken zengin Ege kahvaltısı ile başladığınız gün, bu eşsiz lezzetlerle daha da güzelleşiyor.

Balıkesir’in en meşhur tatlarından biri de şüphesiz zeytini ve zeytinyağı Ödüllü zeytinyağlarına ev sahipliği yapan şehirde özellikle Körfez bölgesi olarak adlandırılan Havran, Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçeleri zeytinlerinden elde edilen yağlar dünyanın en iyileri arasında sayılıyor. Zeytin reçeli, zeytin kolonyası, zeytinyağı sabunu da Balıkesir’deki alışveriş deneyiminizi zenginleştiriyor.

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