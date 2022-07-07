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Tarım Lisesinde ilk hasat heyecanı yaşandı.

Savaştepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı okul arazisinde Ata tohumu karakılçık buğdayı yetiştirdi. Ata tohumunu çoğaltmak amacıyla okul arazisinde yaklaşık 10 dönüme ekilen karakılçık buğdayı İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Tarım Müdürü Erkan Alkan, Savaştepe Kaymakamı Mehmet Yüce, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça’nın katılımıyla hasat edildi.

BALIKESİR 07.07.2022, 16:21
Tarım Lisesinde ilk hasat heyecanı yaşandı.

Savaştepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı okul arazisinde Ata tohumu karakılçık buğdayı yetiştirdi. Ata tohumunu çoğaltmak amacıyla okul arazisinde yaklaşık 10 dönüme ekilen karakılçık buğdayı İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Tarım Müdürü Erkan Alkan, Savaştepe Kaymakamı Mehmet Yüce, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça’nın katılımıyla hasat edildi.

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