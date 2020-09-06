Tarım Kooperatifinde üyelikler güncelleniyor

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi tarafından başlatılan, ortaklık bilgi güncelleme işlemleri devam ediyor.

Ağustos ayı başından itibaren başlayan Ortaklık Bilgi Güncelleme işlemlerinde dün toplam 4 bin 510 ortaktan 3 bin 185 ortağın güncelleme işlemlerini yerine getirdiği öğrenildi.

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifinin Erdek’li ortakları, güncelleme işlemleri için kooperatifin Alaattin Mahallesinde bulunan idare binasına gidiyor. Erdek’e bağlı kırsal mahallelerde ikamet eden üretici ortakların güncelleme işlemleri için kooperatif yöneticileri ile çalışanları, kırsal mahallelerde bulunan ortakların ayaklarına kadar bizzat giderek güncelleme işlemlerini gerçekleştiriyor.

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifinden yapılan açıklamada; “Bu zamana kadar güncelleme işlemlerini yaptıran ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. 2020/2021 Rekolte beyannamesi kabul işlemlerinin yaklaşması nedeniyle ortaklık bilgi güncelleme işlemlerini yaptırmamış ortaklarımızın mağduriyet yaşamaması için en kısa sürede güncelleme işlemlerini yaptırmalarını istiyoruz. Güncelleme işlemini yaptırmayan ortaklarımız rekolte beyannamesi veremeyecek dolayısıyla zeytini de alınmayacaktır. Bu nedenle rekolte beyannamesi vermeden öncesine kadar güncelleme işlemini yaptırmaları gerekiyor. Güncelleme işlemleri ile ilgili detaylı bilgiyi kooperatifimizin öğrenebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.