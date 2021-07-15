Balıkesir Tarım İl Müdürü Alkan, Erdek’te ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Balıkesir Tarım Müdürü Erkan Alkan, ziyarette ilçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Işıktaş’tan, tarım ve hayvancılığının genel durumu hakkında bilgi alarak, ilçe müdürlüğü çalışmalarını yerinde inceledi.

Daha sonra İl Müdürü Alkan, Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Şenol ile görüştü.

Marmarabirlik Erdek Şubesi lisanslı zeytin deposunda incelemelerde bulunan İl Müdürü Alkan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İlgen’den zeytin deposu çalışmaları hakkında bilgi alarak bölgede uygulanması planlanan proje ve yatırım hedeflerini görüştü.

Erdek’te gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından İl Müdürü Alkan, kırsal Ballıpınar Mahalesi’ni ziyaret etti. Kapıdağ yarım adasının kuzey yakasında bulunan kırsal Ballıpınar Mahallesi’nde coğrafi işaretli mor soğan hasadını izleyen İl Müdürü Alkan, hasat yapan çiftçilerle sohbet etti. Kendine özgü yetiştirme ve paketleme yöntemi olan kırmızı soğan yetiştiricilerinin çalışmalarını yerinde inceleyen İl Müdürü Alkan, coğrafi işaretli mor soğana katma değer sağlayacak çalışmalar ile uygulanması planlanan projeler üzerine üreticiler ile fikir alışverişinde bulundu.