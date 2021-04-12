Tarım Bakanı Pakdemirli, Havranlı kadın girişimciye plaket verdi

Havran ilçesinde, Havrano Doğal Gıda İşletmesi sahibi Funda Filiz Çetin, başarılı kadın girişimci ödülünün sahibi oldu.

İstanbul’dan gelerek Havran’da 5 yıl önce Havrano Doğal Gıda İşletmesini kuran Mali Müşavir Funda Filiz Çetin ve Bekir Çetin çifti, ürettikleri 22 çeşit sirke ile adlarını duyurdu. Çift, Tarım ve Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenen 4 bin 700 girişimci arasında ödüle layık görüldü. Yurt genelinde ödüle layık görülen 21 girişimciden biri olan Funda Filiz Çetin, ödülünü Ankara’da Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’nin elinden aldı. Yılda 400 ton sirke ürettiklerini anlatan Funda Filiz Çetin, “Biz 5 yıl önce sirke üretimine başladık. Bu güne kadar yörede üretilen meyveleri satın alıp sirkeye dönüştürüyoruz. Geçen yıl yörede hiçbir meyve ziyan olmadı. Yörede bol miktarda üretilen nar ve mandalinayı da değerlendiriyoruz. Şu anda 22 çeşit sirke üretiyoruz. Sirkeyi dünya kalitesinde üreterek sektöre öncülük yapmak istiyoruz. Ödüle layık görülmek bizi sevindirdi” dedi.

İşlerini büyütmek istediklerini anlatan Bekir Çetin de, “Her yıl sirke ve diğer ürün çeşitlerimizin sayılarını artırıyoruz. Ürün çeşitlerimizi artırırken,yöredeki çiftçilerimize de faydalı olmaya çalışıyoruz” dedi.