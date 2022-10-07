Tarihi okul binası Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bakım yapılıyor

Vakıflardan alınan izinler sonrasında tarihi Çamdibi Ortaokulu’nda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince boyama çalışmalarına başlandı. Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Fesih Vural ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yeşiltaş, boyama işlemi devam eden Çamdibi Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Vakıflardan alınan izinle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanmak üzere olan dış cephe boyama işlemiyle ilgili Okul Müdürü İsa Öztürk ve yetkililerden bilgi alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural, incelemelerde bulunup idareci ve belediye çalışanlarına teşekkür ederek kolaylıklar diledi. Önümüzdeki günlerde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından okulun tarihi dokusu korunarak iç cephesi de boyanacak.