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Tarihi lisede bilim fuarı

Balıkesir’in tarihi lisesi Balıkesir Lisesi’nde öğrenciler yaptıkları projeleri Tübitak 4006 Bilim Fuarı ile görücüye çıkardı.

BALIKESİR 23.12.2021, 13:55 23.12.2021, 14:05
Tarihi lisede bilim fuarı

Balıkesir’in tarihi lisesi Balıkesir Lisesi’nde öğrenciler yaptıkları projeleri Tübitak 4006 Bilim Fuarı ile görücüye çıkardı.

Balıkesir Lisesi’nin öğrencileri tarafından hazırlanan çalışmalar, Tübitak 4006 Bilim Fuarı ile katılımcılara sunuldu. Balıkesir Lisesi tarafından organize edilen Tübitak 4006 Bilim Fuarı, açılışı yapılarak geleceğin kaşifleri tarafından yapılan projeler sergilenmeye başladı. Öğrencilerin hazırlamış olduğu bu projeler 2 gün boyunca Balıkesir Lisesi spor salonunda sergilenecek. Proje yürütücüsü Hatice Akbal’ın öncülüğünde düzenlenen bu etkinliğe Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Baştük ile çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti. Açılışta açıklamalarda bulunan Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş: “Bu Tübitak 4006 Bilim Fuarında emeği geçen, katkı sunan okul müdürümüze, rehber öğretmen ve öğrencilerimize döktükleri alın terleri için tebrik ediyorum. Balıkesir Lisesi hakikaten Türkiye’de köklü geçmişi olan bir eğitim müessesemiz. İnanıyoruz ki bu katma değeri yüksek, fark katan etkinlikler ile başarı çıtamız daha da yükseklere çıkacaktır. Okullar sadece hazır bilgiyi öğreten, paylaşan kurumlar değildir. Öğrenmeyi sevdiren, düşünmeyi, araştırmayı, üretmeyi de öğreten kurumlardır. Okullar böyle olduğu zaman katma değerleri daha yüksek oluyor. Burada da hepimiz pandemi koşullarında geçen iki yılını eksik, aksak yaşadık. Bu sene güçlü bir irade, kararlılık var. Eğitim ve öğretim kesinlikle aksamayacak. Hatta eksik geçen bu iki yılı berekete döndüreceğiz. Bende bildiğim, duyduğum kadarıyla Tübitak 4006 Bilim Fuarı aslında geçen yıllarda başlayan ancak pandemi nedeniyle akamete uğrayan bir proje. Sizler de bilirsiniz ki sadece vazgeçmeyenler kazanır. Onun için okul müdürümüz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz de bu projeden vazgeçmedi. Azim ve kararlılık devam edince bu güzel ve mutlu güne kavuştuk. Sizleri tekrardan tebrik ediyorum” diye konuştu. Protokol konuşmalarının ardından program kurdele kesimi ile devam etti. Kurdele kesiminin ardından etkinliğe katılım sağlayan protokol, öğrencilerin yapmış oldukları projeleri incelediler.

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