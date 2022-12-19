Tarihi Havran Mezarlığı koruma altına alınıyor

Balıkesir’in Havran ilçesinin yüzlerce yıllık tarihi Havran Mezarlığında bulunan mezar taşları ve mezarlar koruma altına alınıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tarihi Kültürel Miras Daire Başkanı Koray Karabulut, Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ersel Çağlıtütüncügil, Ege ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Cahit Telci, Prof. Dr. Ömür Ceylan ve Prof. Dr. Vehbi Günay Havran Tarihi Mezarlığında incelemelerde bulundular.

Daha sonra heyeti makamında kabul eden Belediye Başkanı Emin Ersoy, “Mezar taşlarının envanterinin çıkarılması, temizlenmesi ve koruma altına alınması için bugün itibariyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Havran Belediyesi, Balıkesir Anıtlar Bölge Kurulu ve üniversitelerin katkılarıyla ortak çalışmayı başlatmış bulunmaktadır. Havranımıza değer katacak bu çalışma hayırlı uğurlu olsun” dedi.