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Tarihi Gazi Evronos Ortaokulu restore ediliyor
İvrindi İlçesinde restorasyonu gerçekleştirilen tarihi Gazievrenos Ortaokulunda restore çalışmaları devam ediyor. Vali Hasan Şıldak restorasyonunu yerinde inceledi.
BALIKESİR 26.08.2022, 16:10
İvrindi İlçesinde restorasyonu gerçekleştirilen tarihi Gazievrenos Ortaokulunda restore çalışmaları devam ediyor. Vali Hasan Şıldak restorasyonunu yerinde inceledi.
Bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere İvrindi İlçesine giden Vali Hasan Şıldak, 1915 yılında yapılarak eğitim öğretime başlayan, Kuvâ-yi Milliye döneminde erzak deposu olarak da kullanılan ve ilçenin ilk İlkokulu olma özelliğini taşıyan Gazi Evrenos Ortaokulu binasında devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Tarihin izlerini taşıyan binada yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Şıldak, binanın gençlerin eğitim, kültür ve sosyal alanı olarak tekrar hayat bulacağı müjdesini verdi.
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