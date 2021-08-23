Tarihçi Bicik, Burhaniye Kitap Fuarı’nda kitaplarını imzaladı

Burhaniye ilçesinde, Celal Toraman Anadolu Lisesi Müdürü ve tarihçi-yazar Mehmet Bicik, bu yıl ikincisi düzenlenen Burhaniye Kitap Fuarında kitaplarını imzaladı.

Bugüne kadar yayınlanan 12 kitabıyla binlerce okura ulaşan Mehmet Bicik, ilk kez bir imza gününe katılarak okurlarıyla buluştu. Okurlarıyla buluşmanın heyecanını yaşayan Mehmet Bicik, "Standımızı ziyaret ederek veya sosyal medya üzerinden iyi dileklerini ifâde ederek heyecanımıza ortak olan dostlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca fuarın tertip edilmesinde emeği geçen ve Burhaniyeli yazarlara fuara katılma fırsatı veren başta Belediye Başkanımız Ali Kemal Deveciler olmak üzere belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.