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Tam kapanma öncesinde Erdek en hareketli saatlerini yaşadı

Tüm ülke genelinde bu akşam saat 19.00 da başlayan tam kapanma öncesi vatandaşlar Erdek’e akın ederek virüsü unuttu. Balıkesir’in turizm cenneti Erdek’e İstanbul, Bursa, Eskişehir gibi yakın illerden gelerek ikinci konutlarına yerleşen vatandaşlar 17 günlük kapanma sürecini Erdek’te geçirecekler.

BALIKESİR 29.04.2021, 19:33
Tam kapanma öncesinde Erdek en hareketli saatlerini yaşadı

Tüm ülke genelinde bu akşam saat 19.00 da başlayan tam kapanma öncesi vatandaşlar Erdek’e akın ederek virüsü unuttu. Balıkesir’in turizm cenneti Erdek’e İstanbul, Bursa, Eskişehir gibi yakın illerden gelerek ikinci konutlarına yerleşen vatandaşlar 17 günlük kapanma sürecini Erdek’te geçirecekler.

Sabahın erken saatlerinde yollara düşen vatandaşlar Erdek ve kırsal mahallelerindeki konutlarına yerleşip, sahilleri akın ettiler. Diğer yandan, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, Erdek’te deniz sezonunu da başlattı.

Erdek’te deniz sezonunu 5 yaşındaki çocuk açtı

Denize girenlerden biri de, 5 yaşındaki Miray’dı. Ankaralı bir ailenin çocuğu olan Miray, denizin zevkini erken çıkarmaya başlayanlar arasındaydı.
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