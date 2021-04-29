banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ankara Barosu, alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı
Ankara Barosu, alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram müjdesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram müjdesi!
192 milyondan fazla hayvan denek olarak laboratuvarlarda kullanılıyor
192 milyondan fazla hayvan denek olarak laboratuvarlarda kullanılıyor
Enflasyon tahminindeki revize sonrası döviz kurları düşüşte
Enflasyon tahminindeki revize sonrası döviz kurları düşüşte

Tam kapanma ile Balıkesir sessizliğe büründü

Bu akşam saat 19.00’dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

BALIKESİR 29.04.2021, 20:34
3
Tam kapanma ile Balıkesir sessizliğe büründü

Bu akşam saat 19.00’dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kırmızı il Balıkesir’de de saat 19:00 itibari ile başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber vatandaşlar cadde ve sokakları boşalttı. İş yerinden geç çıkan vatandaşlar da araç yoğunluğu oluşturdu. Kısıtlamadan muaf olan paket servisi ve su servisi yapan işletmelerin işlerine devam ettiği görüldü. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri saat 19:00 itibari ile denetlemeye başladı.
Yorumlar (0)
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?