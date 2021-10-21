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Taksi şoförüne ’12 Kural’ afişleri asıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından taksi şoförlerinin uyması gereken kuralların yazılı olduğu görseller, Edremit İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından taksi duraklarına, taksi bekleme yerlerine ve yolcuların görebileceği diğer yerlere asıldı.

BALIKESİR 21.10.2021, 15:05
Taksi şoförüne ’12 Kural’ afişleri asıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından taksi şoförlerinin uyması gereken kuralların yazılı olduğu görseller, Edremit İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından taksi duraklarına, taksi bekleme yerlerine ve yolcuların görebileceği diğer yerlere asıldı.

İlçe Trafik Büro Amiri Komiser Gürsel Kır ve beraberinde Şoförler ve Otomobilciler Odası’ndan Paşa Şentürk ile birlikte trafik ekipleri, 12 uyarının yazılı olduğu görselleri, taksi durakları araçlar ve benzeri yerlere ve yolcuların görebileceği astılar.

‘Taksi şoförü kardeşimizin uyması gerek kurallar’ şeklinde hazırlanan afişlerde vatandaşa taksici esnafın yardımcı olması gereken konular hatırlatılıyor.

Ekipler, ayrıca ilçede bulunan 30 taksi ve 120 personelin denetimde salgın kurallarına uyulup uyulmadığını da kontrol etti. Araçlarda dezenfektan, maske bulunup bulunmadığı ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığının ise kontrol edildiğini ve halkın sağlığı için trafik kontrollerinin aralıksız süreceği öğrenildi.

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