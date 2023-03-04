Takla atan araçtan yara almadan çıktı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma-Çanakkale karayolu Gönen civarında tek taraflı trafik kazasında takla atan araçtan Buket D. (39) yara almadan çıktı.

Bandırma-Çanakkale karayolu Gönen civarında 10 ABG 981 plakalı araç seyir halindeyken sürücüsü Buket D. (39) yolun yağışlı olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç takla attı. Buket D. araçtan yara almadan çıkarken, hafif sıyırıklarla kazayı atladı.

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.