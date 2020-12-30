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Tabletler Havran’da öğrencilere dağıtıldı
Fatih projesi kapsamında gönderilen tabletler Balıkesir’in Havran İlçesinde düzenlenen etkinlik ile öğrencilere dağıtıldı. Dağıtıma ilişkin detaylar Havran Kaymakamlığı ve belediyesi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.
BALIKESİR 30.12.2020, 14:39
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Fatih projesi kapsamında gönderilen tabletler Balıkesir’in Havran İlçesinde düzenlenen etkinlik ile öğrencilere dağıtıldı. Dağıtıma ilişkin detaylar Havran Kaymakamlığı ve belediyesi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından FATİH Projesi kapsamında gönderilen ve aylık 25GB interneti olan tabletler Havran Belediye Kültür Merkezinde, Havran Kaymakamı Enver Özderin, Kaymakam Adayı Hüseyin Şamil Sözen, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Yusuf Söbüoğlu’nun katıldığı törenle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen öğrencilerimize dağıtıldı.
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