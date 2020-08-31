Süt Birliği Başkanı Özgür Bakan: "Sütün fiyatı 3 TL olmalı"
BANDIRMA ERDEK İLÇELERİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI ÖZGÜR BAKAN, SÜT FİYATLARININ GIDA KOMİSYONU TARAFINDAN BİR AN ÖNCE AÇIKLANMASINI BEKLEDİKLERİNİ İFADE ETTİ.
Bandırma Erdek İlçeleri Süt Üreticileri Birliği Başkanı Özgür Bakan, süt fiyatlarının Gıda Komisyonu tarafından bir an önce açıklanmasını beklediklerini ifade etti.
Bandırma - Erdek İlçeleri Süt Üreticileri Birliği Başkanı Özgür Bakan, son dönemde yem, enerji, ilaç gibi girdilere yaklaşık yüzde 30 oranında zam geldiğini ifade ederek, süt fiyatlarının artması gerektiğini ifade etti. İHA’ya konuşan Özgür Bakan, ”Ocak ayında açıklanan süt fiyatları artan girdi maliyetleri karşısında adeta eridi gitti. Yem süt paritesi 1 seviyelerine kadar geriledi. Bu da süt üreticilerini daha sıkıntılı durumlara soktu. Bizler süt üreticileri olarak bu paritenin en az 1,5 seviyelerine çekilmesini bekliyoruz. Gıda komitesinin, süt fiyatlarını üreticinin eline geçecek net fiyatlar olarak açıklamasını bekliyoruz. Ne yazık ki son dönemde yem fiyatlarına, enerji ücretlerine ve ilaç gibi girdilere yaklaşık yüzde 30 oranında zam geldi. Zor ayakta kalmaya çalışan süt üreticileri bu zamlar karşısında zarar etmeye başladılar. Süt üreticileri olarak süt fiyatlarının 2,8 ila 3 lira olmasını bekliyoruz “ diye konuştu.
|İmsak
|04:52
|Güneş
|06:23
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:50
|Akşam
|19:46
|Yatsı
|21:10
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25