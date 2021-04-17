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Susurluk’taki zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralanırken 5 araçta hasar oluştu. Susurluk-Balıkesir istikametinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Ş.S. isimli sürücü kaldırım taşına vurduktan sonra 4 ayrı araca çarparak durabildi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken kazayı yapan aracın sürücüsü Ş.S. hafif şekilde yaralandı.

BALIKESİR 17.04.2021, 14:29
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Susurluk’taki zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralanırken 5 araçta hasar oluştu. Susurluk-Balıkesir istikametinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Ş.S. isimli sürücü kaldırım taşına vurduktan sonra 4 ayrı araca çarparak durabildi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken kazayı yapan aracın sürücüsü Ş.S. hafif şekilde yaralandı.

Susurluk-Balıkesir karayolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde olan kazada Ş.S. sevk ve idaresindeki 34 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma ardından da trafik ışıklarında bekleyen 4 araca birden çarptı. Ş.S. idaresindeki araç direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra önce M.K. sevk ve idaresindeki 10 plakalı araca arkadan çarparak trafik ışıklarında bekleyen 34 plakalı başka bir araca, ardından da aynı istikamette seyir halinde olan E.B.idaresindeki diğer araca yandan çarptı. Yaşanan kaza sonrasında trafik ışıklarında bekleyen 10 plakalı araca arkadan çarpan diğer araçlar zincirleme kazanın yaşanmasına neden oldu. 5 aracın zarar gördüğü kazada 21 yaşındaki araç sürücüsü M.K tedavi altına alındı. M.K’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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