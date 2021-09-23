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Susurluk’ta trafik kazası: 3 yaralı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü ile otomobil kaza yaptı. Trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

BALIKESİR 23.09.2021, 20:53
Susurluk’ta trafik kazası: 3 yaralı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü ile otomobil kaza yaptı. Trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Susurluk ilçesi Orta mahalle de Balıkesir caddesinde meydana gelen trafik kazasınsa 10 SH 466 plakalı özel araç ile 35 AU 149 plakalı otobüs trafik kazasına karıştı. Kazaya Susurluk İtfaiye ekipleri ve 112 Acil ekipleri hemen müdahale ettiler. Otomobilde sıkışan sürücü İ.S. ile otomobilde yolcu olarak bulunan 2 bayan yaralı olarak 112 sağlık ekipleri tarafında hastaneye sevk edildi. Bir süre kaza dolayısıyla kapanan yol itfaiye ekipleri tarafından araçların yoldan çekilmesiyle trafik normal akışına döndü.

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