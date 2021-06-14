Susurluk’ta trafik kazası; 1 yaralı

Balıkesir Bursa karayolunun Demirkapı mahallesinde meydana gelen trafik kazasında arkadan kamyona çarpan kamyonet şoförü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir Bursa Karayolunun Susurluk Demirkapı Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında önde seyir halindeki Ahmet Y. idaresinde ki 10 ADN 902 plakalı kamyon ile 10 AZ 887 plakalı kamyonetin çarpması sonucu yolun dışına çıkarak kaza meydana geldi. Kamyonet sürücüsü Barış A. yaralı olarak olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak, 112 Acil ekiplerine teslim edildi.