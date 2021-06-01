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Susurluk’ta trafik kazası: 1 yaralı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde, İstanbul-İzmir otoyolunda meydana gelen ve 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

BALIKESİR 01.06.2021, 11:41
Susurluk’ta trafik kazası: 1 yaralı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde, İstanbul-İzmir otoyolunda meydana gelen ve 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir-İstanbul otoyolunun Ömerköy mevkiinde meydana geldi. Hakan Aydoğan idaresindeki 34 EBA 248 plakalı araç ile Mengü Özgür yönetimindeki 35 APT 143 plakalı araçların karıştığı trafik kazasına itfaiye ve 112 ekipleri müdahale etti. Otomobilde bulunan Doğa Akdoğan araçtan yaralı olarak çıkarılarak hastaneye sevk edildi.
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