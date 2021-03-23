banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
RTÜK HDP’ye “Hayır” dedi
RTÜK HDP’ye “Hayır” dedi
Sarıgül’den muhalefete eleştiri
Sarıgül’den muhalefete eleştiri
Borsa İstanbul yeşile döndü
Borsa İstanbul yeşile döndü
Android uygulamaları çöktü mü? Google'dan açıklama geldi
Android uygulamaları çöktü mü? Google'dan açıklama geldi

Susurluk’ta kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde izinsiz kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından kazı aletleri ile birlikte suç üstü yakalandı.

BALIKESİR 23.03.2021, 20:01
1
Susurluk’ta kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde izinsiz kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından kazı aletleri ile birlikte suç üstü yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde, Susurluk ilçesinde 1. derece sit alanı olan bölgede izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine kazı yapılacak bölgede yapılan kontrolde, 5 şüpheli şahıs kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerle birlikte 2 adet jeneratör, 3 adet hilti ve 9 adet kazı malzemesi ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu