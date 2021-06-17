Susurluklu kadınlar Akpınar’a hayran kaldı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinden bir grup kadın Sındırgı ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Susurluklu kadınların ilgisini en çok Akpınar Yaşam Merkezi çekti.

Sındırgı’ya gelen kadınlar, Kışla Müze Hanı, Hanımeli Çarşısı, Akpınar Yaşam Merkezi ve Güreş Müzesi olmak üzere bir dizi ziyaretlerde bulundu. Sındırgı Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Salih Durak Susurluk’tan gelen konuklara ev sahipliği yaptı. 17 kadının katıldığı Sındırgı gezisinde Akpınar Merkezinde çalışan kadınların el emekleri incelendi. Kadınlar Yörük kültürünü yansıtan el sanatları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Susurluk’tan gelen ziyaretçiler, merkezde kadınların ürettikleri ürünleri inceleyip kooperatifin faaliyetleri hakkında bilgiler aldılar.

Susurluk’tan gelen hanımlar, Şerif Paşa Meydanında bulunan Hanımeli Çarşısında gazete dokuma, filografi, etamin işleme, Yörük bebekleri ve Yağcıbedir halı dokuma sanatları hakkında bilgi sahibi oldu.

Kadınların ilgili ve başarılı oldukları alanlarda üretim yaptıklarını ifade eden Neşe Arslan, "Sındırgı’yı görmek istedik. Çok güzel bir yer. Kadınların yapmış olduğu el emekleri çok güzel. Onlarla fikir alışverişi yaptık. Bize nasıl yaptıklarını gösterdiler. İnşallah biz de Susurluk’a döndüğümüzde gerçekleştireceğiz" dedi.

Susurluk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Özkan Çetin, ‘’Sındırgı’ya ikinci gelişim. Birinci gelişimle ikinci gelişimin arasında çok büyük fark gördüm. Yetenek ve gayretin buluşmasıyla burada güzel işlerin ortaya çıktığına şahit oldum. Susurluk olarak kendimize rol model olarak Sındırgı’yı seçtik. Sındırgı’nın kadınlarını Susurluk’un kadınlarına rol model seçtik. Bu itibarla kendimizi şanslı görüyoruz. Sındırgı’yı takip etmeye devam edeceğiz. Bizde Balıkesir’e değer katan bir ilçe olmak istiyoruz. Herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.